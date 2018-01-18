Теннисистка Шарапова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга россиянка обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и хорваткой Донной Векич.

Ранее сообщалось, что другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Катерине Бондаренко во втором круге турнира.

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