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Теннисистка Шарапова вышла в третий круг Australian Open

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга россиянка обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и хорваткой Донной Векич.

Ранее сообщалось, что другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Катерине Бондаренко во втором круге турнира. 

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