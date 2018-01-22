Теннисистки Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии, обыграв чешских спортсменок Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Первый в сезоне турнир серии Большого шлема завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2. На следующем этапе россиянки встретятся с Габриэлой Дабровски из Канады и Сюй Ифань из КНР.
Финал Australian Open состоится 28 января.
20 января теннисистка Мария Шарапова в третьем туре Открытого чемпионата Австралии проиграла германской спортсменке Анжелике Кербер и выбыла из состязания.