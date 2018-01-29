Надаль остался первой ракеткой мира после Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль остался на первой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после Australian Open. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте ATP.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» выиграл основной преследователь испанца швейцарец Роджер Федерер. Благодаря этому он смог сократить отставание от Надаля до 155 очков.

Лучший из россиян — Андрей Рублев — после поражения в третьем круге турнира опустился на 35-е место.