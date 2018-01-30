Посол России заявил о неэффективности санкций США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал «движением в никуда» политику ограничений, которую Вашингтон проводит в отношении Москвы.

«Нас санкциями не запугать», — отметил дипломат в интервью каналу «Россия 24».

Как сообщал портал iz.ru, Белый дом 29 января провел засекреченный брифинг с конгрессменами по вопросам введения санкций в отношении России.

В ближайшее время минфин США намерен опубликовать «кремлевский доклад». В данный список войдут лица, которые могут попасть под новые ограничения со стороны Вашингтона.