США отказались участвовать в конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

США не будут направлять делегацию на конгресс сирийского национального диалога в Сочи в качестве наблюдателей, заявила глава пресс-службы американского посольства в Москве Мария Олсон.

«США не будут участвовать в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в качестве наблюдателя. Мы хотим заметить, что Сирийский комитет по переговорам заявил, что не примет участия в конгрессе в Сочи, и США уважают решение СКП», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Олсон, вектор усилий США и СКП останется направленным на процесс переговоров по Сирии в Женеве. Представитель США добавила, что Вашингтон продолжит сотрудничество со всеми сторонами, участвующими в сирийском урегулировании, в том числе с Россией.

Ранее в понедельник в Сочи прибыл спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Напомним, конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи с 29 по 30 января. В конгрессе будут участвовать более 1,5 тыс. представителей Сирии. При этом сирийская оппозиция отказалась приезжать в Сочи.