Премьер Бельгии прибыл в Москву с официальным визитом

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится до 31 января. Самолет Мишеля во Внуково встретила рота почетного караула кремлевского Преображенского полка.

В рамках визита запланированы переговоры бельгийского премьера с российским коллегой Дмитрием Медведевым по вопросам двустороннего сотрудничества Москвы и Брюсселя в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Встреча состоится 30 января, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, выступая на встрече с бельгийским дипломатическим корпусом в Брюсселе в середине декабря 2017 года, Мишель заявил, что считает необходимым активизировать развитие экономических и политических отношений России с Евросоюзом.