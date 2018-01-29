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Премьер Бельгии прибыл в Москву с официальным визитом

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится до 31 января. Самолет Мишеля во Внуково встретила рота почетного караула кремлевского Преображенского полка. 

В рамках визита запланированы переговоры бельгийского премьера с российским коллегой Дмитрием Медведевым по вопросам двустороннего сотрудничества Москвы и Брюсселя в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Встреча состоится 30 января, передает ТАСС

Как отмечает агентство, выступая на встрече с бельгийским дипломатическим корпусом в Брюсселе в середине декабря 2017 года, Мишель заявил, что считает необходимым активизировать развитие экономических и политических отношений России с Евросоюзом.

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