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Бельгийцу Мохамеду Баккали во Франции предъявлено обвинение в терроризме

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Обвинение в терроризме и содействии совершению убийств предъявлено французским судом сообщнику организаторов терактов в Париже в 2015 году бельгийцу Мохамеду Баккали.

Информацию об этом распространило агентство «Франс Пресс» в пятницу, 26 января.

Баккали помогал найти жилье исполнителям терактов и взял в аренду автомобиль BMV, который был замечен в Бельгии поблизости от двух квартир, в которых находились террористы, затем переместившиеся в Париж, сообщает ТАСС.

Обвиняемого передали Франции с условием, что после приговора он будет отбывать наказание в Бельгии. 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических атак, в ходе которых погибли 130 человек и более 350 были ранены.

29 декабря сотрудники управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке террористических атак.

Отмечается, что подозреваемые планировали совершить теракты в новогодние праздники. 21-летний молодой человек был задержан в районе города Леона, 19-летняя девушка арестована вблизи Парижа. По данным полиции, подозреваемые связаны с террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ), при этом они не были знакомы между собой.

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