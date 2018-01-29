В США разрабатывают дрон в виде летучей мыши

В США военные намерены создать беспилотники в виде летучих мышей. Торги на соответствующую разработку объявило минобороны.

Сообщается, что главным достоинством дрона, который будет передвигаться при помощи взмахов крыльев, называют бесшумность. По мнению экспертов, небольшой бесшумный беспилотник способен незамеченным заснять позиции врага.

В Пентагоне полагают, что дроны должны будут выполнять автономные полеты, передает телеканал «Звезда».

Портал iz.ru писал о том, что команда по национальной безопасности из администрации президента США намерена создать национальную сверхскоростную и защищенную беспроводную сеть 5G для защиты от угрозы со стороны Китая.