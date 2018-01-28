«Он верил, что журналистика — это больше, чем профессия»

В субботу, 27 января, ушел из жизни легендарный журналист «Известий» Борис Резник. Расследования Бориса Львовича гремели на всю страну. После серии публикаций «Мафия в море» в отставку ушли многие недобросовестные чиновники, его статьи помогли выйти на свободу нескольким тысячам невинно осужденных граждан. И уже будучи депутатом Госдумы III, IV и V созывов, он продолжал бороться за человека, за правду, за справедливость. О том, каким запомнился Борис Львович Резник, «Известиям» рассказали его коллеги и друзья.

«Борис Резник был всегда и во всем настоящим»

Валерий Яков, главный редактор журнала «Театрал»:

— Невозможно поверить, что вдруг, так внезапно не стало Бориса Резника. Еще совсем недавно мы перезванивались, договаривались о встрече после его поездки в Германию, он был, как всегда, оптимистичен, улыбчив и бесконечно добр. Он ни слова не сказал о недуге, не жаловался. Он до конца оставался самим собой, таким, каким мы его всегда знали и любили, — открытым, спокойным, мужественным.

И сегодня осиротели не только его близкие и друзья. Сегодня российская журналистика понесла колоссальный урон, потому что ушел один из самых талантливых, масштабных и принципиальных публицистов-расследователей. Один из классиков прославленной известинской школы.

Борис Резник был всегда и во всем настоящим — и в дружбе, и в профессии, и в депутатском корпусе. Он был одним из немногих депутатов, кто думал не о рейтинге, имидже или партийной дисциплине, а прежде всего о своей ответственности перед страной и избирателями.

«Честный человек эпохи глобальных перемен»

Михаил Кожокин, главный редактор «Известий» в 1998–2003 годах:

— Мы почему-то стесняемся слова «подвижник», когда говорим о живущих, и вспоминаем его, говоря об ушедших. Борис Львович был подвижником, он был честен сам с собой и верил, что журналистика — это больше, чем профессия. Это жизненная позиция.

Борис Львович работал спецкором «Известий» в Хабаровске, прославился своими расследованиями, а еще он создавал фонды помощи детям-инвалидам и вышедшим на свободу из мест заключения, когда стал депутатом. Он всё понимал и сделал свой выбор. Работал. Действовал.

Он знал и чувствовал грань, которую нельзя переходить. И ушел от нас честным человеком эпохи глобальных перемен.

«Спасибо за наше бамовское прошлое»

Игорь Коц, шеф-редактор журнала «Родина»:

— Я просто хочу сказать: «Спасибо тебе, Борис, за ту «буханку», что ждала наш плот в условленном месте и в условленный час посреди тайги на реке Кур. Ты обещал и ты сделал.

Спасибо за память об острове Даманском. Спасибо за наше бамовское прошлое. И за то, что все московские годы было кому позвонить в беде».

«Борис не боялся поднимать самые острые темы»

Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о СМИ:

— Из всех известных мне журналистов он был одним из самых честных. И всегда гордился тем, что он журналист-известинец. Борис никогда не боялся поднимать самые острые, самые опасные темы, всегда был на стороне правды и справедливости.

Будучи депутатом Государственной думы, постоянно подчеркивал, что работает в комитете по информационной политике, чтобы защитить свободу прессы.