Скончался секретарь Союза журналистов Борис Резник

Секретарь Союза журналистов России, депутат Госдумы III, IV и V созыва Борис Резник скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких журналиста.

Он работал журналистом в «Вечерней Москве», «Московском комсомольце», а также возглавлял дальневосточное отделение газеты «Известия».

Борис Резник был награжден орденом Дружбы в 2008 году. Кроме того, он был удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России «Золотой гонг».