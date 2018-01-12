Известный журналист-международник Виктор Топаллер скончался в США

Журналист и режиссер Виктор Топаллер, сотрудничавший с крупными русскоязычными изданиями и телеканалами в Израиле и США, ушел из жизни в возрасте 59 лет. О смерти культурного деятеля сообщил его сын Алексей Топаллер.

«Отец умер вчера днем в одной из больниц Нью-Йорка после нескольких месяцев борьбы с раком легких. Это был очень светлый, честный, бескомпромиссный и бесконечно талантливый человек», — приводит ТАСС слова сына журналиста.

Время и место проведения церемонии прощания станет известно позднее.

Виктор Топаллер родился в Москве в 1958 году. Он является выпускником факультета театральной режиссуры ГИТИСа. В 1990 году Виктор Топаллер эмигрировал в Израиль и работал там ведущим русскоязычных программ Национального израильского телевидения. Спустя десять лет журналист переехал в США, где сотрудничал с крупнейшим русскоязычным телеканалом RTVI.