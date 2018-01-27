Журналист Туманов скончался в возрасте 79 лет

Журналист-международник, бывши сотрудник ТАСС Борис Туманов скончался в возрасте 79 лет, передает агентство.

Он ушел из жизни дома, в кругу семьи. Причиной смерти стала остановка сердца.

«Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», — написал сын журналиста Григорий Туманов на своей странице в социальной сети Facebook.

Похороны журналиста состоятся в понедельник.

Борис Туманов долгое время работал во франкоязычных странах Африки, был корреспондентом «Известий» и ТАСС.