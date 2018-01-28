Не стало Бориса Резника

В субботу ушел из жизни Борис Резник. Человек, для которого журналистика стала частью жизни, а жизнь была посвящена помощи другим людям. Публикации Бориса Львовича меняли мир к лучшему. Серия известинских материалов с условным названием «семечки» не просто помогла выйти на свободу невинно осужденному колхознику, она привела к изменению судебной практики в СССР и освобождению из тюрем еще 6786 человек.

После его заметки в «Известиях» был снят с должности министр обороны СССР Михаил Моисеев, готовивший путч и поддержавший ГКЧП. А серия публикаций «Мафия в море» отправила в отставку не одного проворовавшегося чиновника.

Он был депутатом Госдумы III, IV и V созывов. И продолжал бороться за человека, за правду, за справедливость уже в этом качестве.

Борис Резник был награжден орденом Дружбы в 2008 году. Кроме того, он был удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России «Золотой гонг». Но главной его журналистской наградой было безмерное доверие читателей и их уверенность в том, что журналист Резник в состоянии решить любые проблемы.

Борис Львович обладал удивительным качеством — ему были искренне интересны люди, их проблемы, их беды. Он был настоящим подвижником.

Редакция «Известий» выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Львовича.