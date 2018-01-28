Прямой эфир

Не стало Бориса Резника

Скончался легендарный журналист «Известий»
0
Фото:ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу ушел из жизни Борис Резник. Человек, для которого журналистика стала частью жизни, а жизнь была посвящена помощи другим людям. Публикации Бориса Львовича меняли мир к лучшему. Серия известинских материалов с условным названием «семечки» не просто помогла выйти на свободу невинно осужденному колхознику, она привела к изменению судебной практики в СССР и освобождению из тюрем еще 6786 человек.

После его заметки в «Известиях» был снят с должности министр обороны СССР Михаил Моисеев, готовивший путч и поддержавший ГКЧП. А серия публикаций «Мафия в море» отправила в отставку не одного проворовавшегося чиновника.

Он был депутатом Госдумы III, IV и V созывов. И продолжал бороться за человека, за правду, за справедливость уже в этом качестве.

Борис Резник был награжден орденом Дружбы в 2008 году. Кроме того, он был удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России «Золотой гонг». Но главной его журналистской наградой было безмерное доверие читателей и их уверенность в том, что журналист Резник в состоянии решить любые проблемы. 

Борис Львович обладал удивительным качеством — ему были искренне интересны люди, их проблемы, их беды. Он был настоящим подвижником.

Редакция «Известий» выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Львовича.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017