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Селфи с золотым орлом

Хроника светской жизни столицы — в обзоре «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минувшая неделя подвела жирную черту под завершившимся наконец новогодним затишьем. Стартовал новый светский сезон красиво — на премьере фильма «Селфи» были все, потому что представлял картину исполнитель одной из главных ролей Федор Бондарчук. А уже на следующий день лучшие кадры российского кинематографа чествовали лауреатов премии «Золотой орел».

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Премьера фильма Николая Хомерики привела в кинотеатр «Октябрь» даже тех, кого днем с огнем не сыщешь в светских фотоотчетах. Чрезвычайно востребована на красной дорожке оказалась Оксана Акиньшина (актриса редко меняет уют домашнего очага на блеск софитов и вспышки фотокамер). Репортерам пришлось побегать за Ольгой Сутуловой, которая хоть и пришла на премьеру, но сделала это в обход зоны фотографирования. Парные выходы отработали Федор Бондарчук, как всегда, трогательно держащий за хрупкую ручку Паулину Андрееву, и бизнесвумен Оксана Лаврентьева с писателем Александром Цыпкиным. 

Вдобавок ко всему премьера экранизации книги Сергея Минаева (он же стал автором сценария) совпала с днем рождения писателя и стала для него главным подарком. После показа селфимания продолжилась за праздничным ужином в ресторане Selfie. 

И всё же главным светским событием недели стало вручение премии «Золотой орел». Вот уже третий год — с тех пор, как церемонию взяла под свое «крыло» компания Mercury, — визуальное единство этого важного для отечественного кино события нарушает контраст между люксом (бриллианты, вечерние платья) и советскими интерьерами первого павильона «Мосфильма», где по традиции чествуют лауреатов. 

Противоречие было и в самих нарядах. Одни гости щеголяли в изысканных туалетах и смокингах, другие же пришли в растянутых свитерах, джинсах и грязных сапогах. Впрочем, этот стилевой коллапс случается на отечественных красных дорожках с таким упорным постоянством, что вскоре и вовсе перестанет бросаться в глаза.

Количество звезд на «Орле» было традиционно большим.

— У нас тут небольшая очередь к пресс-воллу, извините, — вежливо обратился к Валентину и Марине Юдашкиным распорядитель одной из красных дорожек и попросил немного подождать, чтобы сфотографироваться.

В Москве объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел»

Народный артист Сергей Маковецкий за годы в профессии этими очередями, похоже, пресытился, а потому коротал время до начала церемонии в мосфильмовском буфете, где все демократично курили, словно это никогда и не было запрещено. За соседним столиком задумчиво дымил номинант Борис Хлебников. Продюсер Сергей Сельянов, стремительным шагом направляясь в кабинет председателя правления киноконцерна Карена Шахназарова (где еще до церемонии повышали градус настроения только своим), морщился, глядя на позирующих «так и эдак» дам, и всуе произносил: «Ой господи…»

«Третьим звонком», приглашающим всех в зрительный зал, традиционно стало появление Никиты Михалкова в плотном кольце операторов и фотографов. 

С приветственной речью выступил министр культуры Владимир Мединский, не обойдясь без шутки.

— Я, с вашего позволения, не буду называть конкретных фильмов номинантов, которые мне больше всего нравятся. Потому что если они победят, все скажут, что это по указанию Министерства культуры. А если проиграют, скажут, что министр, как всегда, ничего не понимает в кинематографе, — заметил министр.

Некоторые из лауреатов посвятили полученных ими «Золотых орлов» своим мамам, дни рождения которых выпали на дату церемонии. Это совпадение объединило продюсера Антона Златопольского, актрису Лизу Боярскую и режиссера Михаила Полякова. У вышедшей позже на сцену победительницы прошлого года Марии Кожевниковой тоже нашлось кого поздравить: «А у меня сегодня сразу два дня рождения — у мужа и сына!»

Хотя подавляющее число «орлов» в этом году получили космические фильмы «Салют-7» и «Время первых», гостей церемонии ждал вполне земной банкет. Закусок было столько, что ангелы после шампанского никому не мерещились.

«Золотой орел»
На «Мосфильме» состоялась церемония вручения наград премии «Золотой орел» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2017 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Режиссер Клим Шипенко, завоевавший приз в номинации «Лучший фильм» за картину «Салют-7»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Ведущий церемонии Дмитрий Губерниев, актер Евгений Миронов и актриса Елизавета Боярская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Продюсер Александр Роднянский получает приз за режиссера Андрея Звягинцева, завоевавшего приз в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Нелюбовь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Актриса Ирина Горбачева, победившая в номинации «Лучшая женская роль в кино» (она исполнила роль Кати в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин, получивший приз «За вклад в историю мирового кинематографа», и режиссер Светлана Дружинина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Режиссер Алексей Попогребский с коллегами получили награду в номинации «Лучший телевизионный сериал» за сериал «Оптимисты»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Актер Евгений Миронов, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за роль космонавта Алексея Леонова в фильме «Время первых»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Режиссер Михаил Поляков, победивший в номинации «Лучший короткометражный фильм» («Время жить, время умирать»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Актриса Елизавета Боярская, победившая в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» (главная роль в сериале «Анна Каренина» Карена Шахназарова)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Композитор Юрий Потеенко, победивший в номинации «Лучшая музыка к фильму» («Время первых»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Карен Шахназаров, получивший награду за фильм «Анна Каренина» в номинации «Лучший телевизионный фильм или сериал»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Режиссер Светлана Андрианова, победившая в номинации «Лучший анимационный фильм» («Два трамвая»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой орел»
Лауреаты премии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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