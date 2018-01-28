Селфи с золотым орлом

Минувшая неделя подвела жирную черту под завершившимся наконец новогодним затишьем. Стартовал новый светский сезон красиво — на премьере фильма «Селфи» были все, потому что представлял картину исполнитель одной из главных ролей Федор Бондарчук. А уже на следующий день лучшие кадры российского кинематографа чествовали лауреатов премии «Золотой орел».

Премьера фильма Николая Хомерики привела в кинотеатр «Октябрь» даже тех, кого днем с огнем не сыщешь в светских фотоотчетах. Чрезвычайно востребована на красной дорожке оказалась Оксана Акиньшина (актриса редко меняет уют домашнего очага на блеск софитов и вспышки фотокамер). Репортерам пришлось побегать за Ольгой Сутуловой, которая хоть и пришла на премьеру, но сделала это в обход зоны фотографирования. Парные выходы отработали Федор Бондарчук, как всегда, трогательно держащий за хрупкую ручку Паулину Андрееву, и бизнесвумен Оксана Лаврентьева с писателем Александром Цыпкиным.

Вдобавок ко всему премьера экранизации книги Сергея Минаева (он же стал автором сценария) совпала с днем рождения писателя и стала для него главным подарком. После показа селфимания продолжилась за праздничным ужином в ресторане Selfie.

И всё же главным светским событием недели стало вручение премии «Золотой орел». Вот уже третий год — с тех пор, как церемонию взяла под свое «крыло» компания Mercury, — визуальное единство этого важного для отечественного кино события нарушает контраст между люксом (бриллианты, вечерние платья) и советскими интерьерами первого павильона «Мосфильма», где по традиции чествуют лауреатов.

Противоречие было и в самих нарядах. Одни гости щеголяли в изысканных туалетах и смокингах, другие же пришли в растянутых свитерах, джинсах и грязных сапогах. Впрочем, этот стилевой коллапс случается на отечественных красных дорожках с таким упорным постоянством, что вскоре и вовсе перестанет бросаться в глаза.

Количество звезд на «Орле» было традиционно большим.

— У нас тут небольшая очередь к пресс-воллу, извините, — вежливо обратился к Валентину и Марине Юдашкиным распорядитель одной из красных дорожек и попросил немного подождать, чтобы сфотографироваться.

Народный артист Сергей Маковецкий за годы в профессии этими очередями, похоже, пресытился, а потому коротал время до начала церемонии в мосфильмовском буфете, где все демократично курили, словно это никогда и не было запрещено. За соседним столиком задумчиво дымил номинант Борис Хлебников. Продюсер Сергей Сельянов, стремительным шагом направляясь в кабинет председателя правления киноконцерна Карена Шахназарова (где еще до церемонии повышали градус настроения только своим), морщился, глядя на позирующих «так и эдак» дам, и всуе произносил: «Ой господи…»

«Третьим звонком», приглашающим всех в зрительный зал, традиционно стало появление Никиты Михалкова в плотном кольце операторов и фотографов.

С приветственной речью выступил министр культуры Владимир Мединский, не обойдясь без шутки.

— Я, с вашего позволения, не буду называть конкретных фильмов номинантов, которые мне больше всего нравятся. Потому что если они победят, все скажут, что это по указанию Министерства культуры. А если проиграют, скажут, что министр, как всегда, ничего не понимает в кинематографе, — заметил министр.

Некоторые из лауреатов посвятили полученных ими «Золотых орлов» своим мамам, дни рождения которых выпали на дату церемонии. Это совпадение объединило продюсера Антона Златопольского, актрису Лизу Боярскую и режиссера Михаила Полякова. У вышедшей позже на сцену победительницы прошлого года Марии Кожевниковой тоже нашлось кого поздравить: «А у меня сегодня сразу два дня рождения — у мужа и сына!»

Хотя подавляющее число «орлов» в этом году получили космические фильмы «Салют-7» и «Время первых», гостей церемонии ждал вполне земной банкет. Закусок было столько, что ангелы после шампанского никому не мерещились.