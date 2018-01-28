Прямой эфир

В ДТП под Воронежем с микроавтобусом и легковушкой погиб один человек

0
Фото: Аварии/ДТП/Воронежа/vk.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб в ДТП в Семилукском районе Воронежской области, столкнулись микроавтобус и автомобиль ВАЗ-2107. Семь человек госпитализированы в состоянии разной тяжести, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 28 января, на дороге Курск–Воронеж–Борисоглебск. Предварительно установлено, что водитель «ВАЗа» ехал со стороны Курска и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, сообщает ТАСС.

На месте аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что два человека стали жертвами ДТП в Якутии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе
Автомобиль сбил пешехода на Ленинградском шоссе в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017