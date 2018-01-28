В ДТП под Воронежем с микроавтобусом и легковушкой погиб один человек

Один человек погиб в ДТП в Семилукском районе Воронежской области, столкнулись микроавтобус и автомобиль ВАЗ-2107. Семь человек госпитализированы в состоянии разной тяжести, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 28 января, на дороге Курск–Воронеж–Борисоглебск. Предварительно установлено, что водитель «ВАЗа» ехал со стороны Курска и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, сообщает ТАСС.

На месте аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что два человека стали жертвами ДТП в Якутии.