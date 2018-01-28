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Twitter посчитал сделанные «российскими ботами» ретвиты постов Трампа

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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«Российские боты» в Twitter сделали примерно 500 тыс. репостов записей президента США Дональда Трампа в социальной сети в последние пять недель перед выборами. Об этом пишет CNN.

Компания сообщила американскому сенату, что 50 тыс. автоматизированных аккаунтов, якобы имеющих связь с Россией, отправили более 2 млн ретвитов на тему выборов президента США в период между 1 сентября и 14 ноября 2016 года. Боты делали репосты записей Трампа примерно в десять раз чаще, чем его соперника на президентских выборах, кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон, говорится в письменном заявлении Twitter, представленном в сенате 19 января.

В докладе также отмечается, что ретвиты данных аккаунтов составили лишь малую долю от общего числа записей, посвященных президентских выборам США, — всего 1%.

Twitter, Google и Facebook давали показания в конгрессе США в конце 2017 года в связи с расследованием мнимого вмешательства России в американские выборы.

Ранее президент Messenger и вице-президент Facebook Дэвид Маркус сообщил, что число пользователей одноименного приложения, которые пытались с помощью программы повлиять на президентские выборы в США, было крайне малым.

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