МВД завело дело против заключивших однополый брак мужчин

Полиция в Москве возбудила административные дела в отношении двоих мужчин, заключивших в Дании однополый брак и инициировавших внесение отметок об этом в свои российские паспорта.

«В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как уточнили правоохранители, паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке.

Ранее СМИ сообщили, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, являющиеся гражданами РФ, в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене. После этого они обратились в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, подтвердив, что они вступили в брак.

Представитель МВД РФ Ирина Волк уже заявила, что паспорта Стоцко и Войцеховского внесли в базу данных недействительных паспортов.

Ранее один из мужчин рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о поступающих в его адрес угрозах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении разработать законопроект, запрещающий признание в России заключенных за рубежом однополых браков.