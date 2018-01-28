СМИ рассказали о компании, накручивающей подписчиков для Twitter

Американская компания Devumi заработала миллионы долларов на продаже фолловеров в Twitter и подписчиков в других соцсетях знаменитостям.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, компания создавала боты на основании информации реальных пользователей, которые даже не подозревали о существовании своих фальшивых страниц.

При этом основатель Devumi Герман Калас отрицает, что его компания продает ботов. По его словам, ему ничего не известно о том, что в фейковых страницах используется информация реальных людей.

По данным издания, у компании около 200 тыс. клиентов, среди которых звезды шоу-бизнеса, комики, спортсмены, модели, а также бизнесмены и политики, в том числе зарубежные.

New York Times провела эксперимент, создав аккаунт в Twitter в апреле прошлого года и воспользовавшись услугами Devumi. За 25 тыс. подписчиков газета заплатила $225.

Отмечается, что первые 10 тыс. фолловеров действительно выглядели как реальные люди. Следующие 15 тыс. пользователей были более подозрительными: вместо имен могли быть цифры, а на страничках не было полноценной информации.

В материале отмечается, что до 48 млн активных пользователей Twitter (15% от всех зарегистрированных) — боты, имитирующие реальных людей.

Ранее портал iz.ru писал, что Facebook блокирует миллионы недостоверных учетных записей на стадии их регистрации в соцсети.