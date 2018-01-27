Взрыв у полицейского участка в Колумбии унес жизни трех человек

Взрыв у полицейского участка в Колумбии унес жизни трех служителей порядка, около 30 получили ранения.

Об этом заявили правоохранительные органы страны в субботу, 27 января.

«Мы не остановимся, пока не поймаем виновных. Моя солидарность — с семьями погибших и ранеными», — цитирует «РИА Новости» заявление президента страны Хуан Мануэль Сантоса.

При этом один из подозреваемых уже схвачен, отмечают в полиции.

Взрыв могли организовать для отвлечения внимания полиции от ограбления инкассаторов, произошедшего рядом.

11 января колумбийский солдат погиб в результате атаки боевиков повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

В сентябре повстанцы пообещали больше не похищать мирных граждан страны и не совершать нападения на городские объекты. В свою очередь власти Колумбии заявили, что обеспечат защиту прав общественных деятелей страны.