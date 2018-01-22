Второй за сутки автобус упал в пропасть в Колумбии

Минимум пять человек погибли после падения автобуса в пропасть в Колумбии, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщает портал Noticias24.

Инцидент произошел в колумбийском департаменте Антьокия. Причиной падения стало столкновение с грузовиком.

Это уже второй подобный случай за прошедшие сутки. Ранее сообщалось, что автобус с 13 пассажирами упал в пропасть на севере Колумбии между городами Пасто и Тумако. Все люди, находившиеся в транспортном средстве, погибли.

Причиной аварии стал оползень, сошедший с дороги.