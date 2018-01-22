Прямой эфир

В Коврове студент спас пассажиров потерявшего управление автобуса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студент из Коврова Андрей Зубатов в одиночку сумел остановить автобус, потерявший управление, и спас пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Владимирской области.

Отмечается, что инцидент произошел 25 декабря. Второкурсник Ковровского транспортного колледжа сумел предотвратить аварию после того, как водителю автобуса стало плохо и транспортное средство потеряло управление.

Молодой человек получил благодарность от полиции.

«Андрей был награжден благодарственным письмом и ценным подарком, об этом случае известно теперь по всей области», –– цитирует ТАСС представителя полиции.

По словам самого Зубатова, во время поездки водитель автобуса почувствовал себя плохо, автобус сбился с маршрута и выехал на встречную полосу, после чего проехал два светофора, задел несколько автомобилей. В салоне началась паника.

«В какую-то секунду я понял: надо тормозить, иначе влетим в дом. Я протиснулся к водителю и закинул ногу на педаль, автобус снес столб и остановился в сугробе», –– рассказал Зубатов.

Благодаря уверенным действиям 17-летнего студента никто не пострадал.

Ранее портал iz.ru сообщал, что студент Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова спас от самоубийства девушку на мосту Саратов–Энгельс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток из Приморского края спас замерзающего человека
Кузнецова просит наградить спасавшую детей учительницу из Перми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017