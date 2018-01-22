В Коврове студент спас пассажиров потерявшего управление автобуса

Студент из Коврова Андрей Зубатов в одиночку сумел остановить автобус, потерявший управление, и спас пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Владимирской области.

Отмечается, что инцидент произошел 25 декабря. Второкурсник Ковровского транспортного колледжа сумел предотвратить аварию после того, как водителю автобуса стало плохо и транспортное средство потеряло управление.

Молодой человек получил благодарность от полиции.

«Андрей был награжден благодарственным письмом и ценным подарком, об этом случае известно теперь по всей области», –– цитирует ТАСС представителя полиции.

По словам самого Зубатова, во время поездки водитель автобуса почувствовал себя плохо, автобус сбился с маршрута и выехал на встречную полосу, после чего проехал два светофора, задел несколько автомобилей. В салоне началась паника.

«В какую-то секунду я понял: надо тормозить, иначе влетим в дом. Я протиснулся к водителю и закинул ногу на педаль, автобус снес столб и остановился в сугробе», –– рассказал Зубатов.

Благодаря уверенным действиям 17-летнего студента никто не пострадал.

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