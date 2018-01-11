Жертвой боевиков группировки АНО стал колумбийский солдат

Колумбийский солдат погиб в результате атаки боевиков повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

Информацию об этом распространило министерства национальной обороны Колумбии в четверг, 11 января.

«Это подлое убийство совершил наемник из фронта АНО имени Доминго Лаина, который выстрелил в солдата в тот момент, когда тот патрулировал местность», — цитирует ТАСС документ.

30 сентября президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал указ о прекращении огня с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).

Администрация колумбийского главы сообщила в своем Twitter, что это первый документ, который подписывает АНО за всю свою историю.

Повстанцы пообещали больше не похищать мирных граждан страны и не совершать нападения на городские объекты. В свою очередь, власти Колумбии заявили, что обеспечат защиту прав общественных деятелей страны.

АНО начала вооруженную борьбу с правительством Колумбии в 1964 году.