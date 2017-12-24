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Более 50 военных пострадали от удара молнии в Колумбии

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Фото: Global Look Press/Bernd März
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Порядка 58 военнослужащих получили ранения в результате удара молнии по военному лагерю в колумбийском городе Попаян департамента Каука, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, инцидент произошел в субботу во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части. Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь для детального медобследования. Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил, что солдаты получили ожоги.

«Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов у некоторых отмечены проблемы со слухом», — сказал Рохас.

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