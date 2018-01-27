На заключивших «первый признанный в РФ однополый брак» завели дело

На россиян, получивших штамп в паспорте о заключении однополого брака, завели дело об административном правонарушении по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности». Об этом говорится в сообщении МВД России.

«В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАПа РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности», — говорится в тексте пресс-релиза.

Их паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену.

Ранее Павел Стоцко, сообщивший о признании его брака с Евгением Войцеховским в РФ, рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о поступающих в его адрес угрозах.

26 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что паспорта Стоцко и Войцеховского внесли в базу данных недействительных паспортов. Кроме того, стало известно, что сотрудница, поставившая штамп о заключении брака между ними, будет уволена.

4 января граждане России Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Копенгагене. В МФЦ их заявление о признании брака в РФ опровергли и сообщили, что паспорта мужчин были переданы в ЗАГС для принятия соответствующего решения. Отмечается, что штамп о заключении брака между гражданами РФ за границей проставляется в управлении МВД по вопросам миграции.