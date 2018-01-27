Прямой эфир
Сюжет:

Россия не прекратит поставки ракетных двигателей РД-180 в США

0
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на новые американские санкции против РФ, Москва продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства.

«Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим», –– цитирует ТАСС Патрушева.

Российские РД-180 поставляются в Вашингтон с 1997 года после заключения между РФ и США соглашения почти на $1 млрд. В 2016 году конгресс решил отказаться от использования РД-180 с 2019 года. Однако аналогов российским двигателям пока нет. Из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет  закупать российские ракетные двигатели до 2025 года.

26 января минюст США расширил санкции против российских компаний, физических и юридических лиц. В частности, ограничения затронули замглаву Минэнерго Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака. Причиной новых санкций названы ситуация на Украине и Крым.

В Совете Федерации заявили, что действия США не имеют отношения к политике, это торговая война. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал санкции бессмысленными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракетные двигатели защитят от копирования
Депутаты утвердят соглашение, позволяющее начать поставку российских космических технологий в Китае
СМИ: КНДР могла получить ракетные двигатели с Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017