Россия не прекратит поставки ракетных двигателей РД-180 в США

Несмотря на новые американские санкции против РФ, Москва продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства.

«Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим», –– цитирует ТАСС Патрушева.

Российские РД-180 поставляются в Вашингтон с 1997 года после заключения между РФ и США соглашения почти на $1 млрд. В 2016 году конгресс решил отказаться от использования РД-180 с 2019 года. Однако аналогов российским двигателям пока нет. Из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские ракетные двигатели до 2025 года.

26 января минюст США расширил санкции против российских компаний, физических и юридических лиц. В частности, ограничения затронули замглаву Минэнерго Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака. Причиной новых санкций названы ситуация на Украине и Крым.

В Совете Федерации заявили, что действия США не имеют отношения к политике, это торговая война. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал санкции бессмысленными.