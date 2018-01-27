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Мосгордума изучит материалы дела осужденного на два года врача-гематолога

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Депутаты Мосгордумы изучат материалы дела врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года из-за смерти пациента после биопсии. Об этом сообщила член комиссии Городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.

В СМИ появилась информация, что Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы Елену Мисюрину, признав ее виновной в смерти пациента, который скончался через несколько дней после процедуры трепанобиопсии.

«Мы, безусловно, сделаем запрос в судебные инстанции, почему был принят такой приговор, на основании чего», — приводит «РИА Новости» комментарий депутата.

По ее словам, многие врачи возмутились вынесенным приговором и начали собирать подписи в поддержку врача. Ольга Шарапова отметила, что у Елены Мисюриной большой стаж и она является высочайшим профессионалом.

Ранее портал iz.ru писал, что суд обязал врача заплатить 2 млн рублей пациентке, пострадавшей в результате врачебной ошибки. После вывиха ключицы ей сделали операцию по вправлению сустава, однако через несколько часов ей стало плохо и ее направили в реанимацию. Эксперты подтвердили, что повреждение артерии произошло во время операции.

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