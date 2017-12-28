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Суд в Петербурге обязал хирурга выплатить пациентке 2 млн рублей

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Суд обязал врача из Петербурга заплатить 2 млн рублей. Два года Екатерина Кононенко доказывала, что пострадала от действий медика. Пациентке вправили сустав после вывиха ключицы. Через несколько часов после операции девушке стало плохо. Екатерина пережила клиническую смерть на столе в реанимации. Прямой массаж сердца проводила уже другая бригада докторов. Осложнения вызвала врачебная ошибка.

Хирург Анатолий Перетяка даже не извинился перед Екатериной. Доктор заявил, что пациентка сама виновата — не соблюдала режим. Эксперты подтвердили, что повреждение артерии произошло во время операции. Суд назначил выплатить сумму компенсации в размере 2 млн рублей. Врач надеется оспорить это решение.

У Анатолия Перетяки скандальная известность в городе. Ранее у врача на хирургическом столе пациентка умерла от ожогов. Под пожилой женщиной загорелась простыня. К уголовному делу по факту смерти прибавилась история Екатерины. Прокуратура может вновь заняться делом о причинении вреда здоровью.

 

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