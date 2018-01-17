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Амурские врачи «лечили» умерших людей

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Прокуратура Амурской области выявила три случая фальсификации документов, в которых врачи сообщали о якобы произведенном ими лечении людей, которые уже числились умершими.

Нарушения были обнаружены во время надзорной проверки в Мазановской больнице, расположенной в Новокиевском Увале. 

«Установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение ГБУЗ АО «Мазановская больница» за оказанием неотложной медицинской помощи после регистрации смерти данных лиц отделением ЗАГС по Мазановскому району», — передает «РИА Новости» слова из сообщения прокуратуры. 

Как отмечает агентство, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере страхования». Расследование находится на контроле районного прокурора. 

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