Амурские врачи «лечили» умерших людей

Прокуратура Амурской области выявила три случая фальсификации документов, в которых врачи сообщали о якобы произведенном ими лечении людей, которые уже числились умершими.

Нарушения были обнаружены во время надзорной проверки в Мазановской больнице, расположенной в Новокиевском Увале.

«Установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение ГБУЗ АО «Мазановская больница» за оказанием неотложной медицинской помощи после регистрации смерти данных лиц отделением ЗАГС по Мазановскому району», — передает «РИА Новости» слова из сообщения прокуратуры.

Как отмечает агентство, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере страхования». Расследование находится на контроле районного прокурора.