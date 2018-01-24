Врачам и педагогам повысят зарплату на 4% в 2018 году

Правительство России повысит размер заработной платы врачам и педагогам, сообщается на сайте кабмина. На эти цели будет выделено 14,5 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил поднять зарплаты врачей, учителей, среднего и младшего медицинского персонала, соцработников, работников науки и культуры, сотрудников других бюджетных учреждении.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что Вологда с опережением выполняет майские указы Путина по повышению зарплат.

Ранее стало известно, что на зарплаты работникам сферы образования будет дополнительно направлено 7,2 млрд рублей, сферы науки — 3,4 млрд рублей, сферы здравоохранения — 3,4 млрд рублей.