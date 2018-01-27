Глава ВФСО «Динамо» призвал дать менеджерам клуба время на реализацию их планов

Менеджерам футбольного клуба «Динамо» следует дать время для реализации своих планов по развитию команды, считает глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.

«Результаты могли бы быть и лучше, конечно, в данном случае как болельщик говорю. Поймите, я не стремлюсь заменить собой менеджмент футбольного клуба… но им надо дать время для того, чтобы реализовать свои идеи и замыслы», — приводит ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что пока менеджмент «Динамо» не ставит перед собой цель попасть в еврокубки, но в дальнейшем вернется и к этому вопросу. Кроме того, Владимир Стржалковский отметил, что результаты игроков немного улучшились после прихода Дмитрия Хохлова на должность тренера.

«Сегодня клуб проводит крайне прагматичную и взвешенную экономическую политику, стараясь провести усиление и стремясь к улучшению спортивных результатов команды. Исходя из этих критериев, мы и оцениваем эффективность менеджмента клуба», — пояснил председатель ВФСО.

Сейчас ФК находится на 12-й строчке в турнирной таблице после 20 сыгранных матчей.