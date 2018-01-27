В Москве в субботу ожидается до -6 градусов

В Москве днем в субботу, 27 января, ожидается от -6 до -4 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Погода будет облачной, местами ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с; местами порывы будут достигать 12–17 м/с.

Ранее 26 января синоптики предупредили жителей Оренбургской области о резком похолодании, где температура будет опускаться до -40 градусов.

Также холод сковал регионы Дальнего Востока. Ночь на 25 января стала самой холодной во Владивостоке за последние 17 лет.