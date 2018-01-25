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Ночь на 25 января стала самой холодной за 17 лет во Владивостоке

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Фото: ТАСС/ Смитюк Юрий
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Самой холодной за последние 17 лет стала ночь на 25 января во Владивостоке. Столбики термометров в приморской столице опустились до –25 градусов, сообщил сайт «Примпогода».

Почти на 10 градусов ниже средних многолетних показателей опустилась среднесуточная температура воздуха во Владивостоке впервые с 2001 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме того, метеостанция в Лучегорске зафиксировала самую низкую температуру, минус 40,3 градуса, за текущий период. Синоптики отмечают, что в пятницу в Приморье наконец-то придет потепление.

Аномальные морозы в регион пришли 22 января. Несмотря на это, все детские сады и школы продолжают работать в штатном режиме, а рабочий день не сокращался. Также не было зафиксировано аварий или неполадок на сетях ЖКХ.

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