Штормовое и экстренное предупреждения объявлены в акватории Приморья

Штормовое и экстренное предупреждение в связи с возможностью быстрого оледенения судов объявлено на акватории в заливе Петра Великого вечером 25 января с сохранением на ночь и первую половину дня 26 января, сообщила пресс-служба Приморского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Данный прогноз может грозить возникновением аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах. В некоторых квадратах Японского моря существует угроза нефтеразливов в связи с обледенением, а также сильным ветром и штормом до 4,5 балла, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спасатели Приморья разыскивают рыболовецкое судно «Восток», у которого сработал аварийный буй. Предварительной версией крушения корабля мог стать сильный шторм в Японском море.