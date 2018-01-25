Сильный снег и метели ожидаются в Магаданской области

Усиление северо-восточного ветра, а также снег и метель ожидаются на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского, местами Ольского городских округов и Магадане 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Пожарно-спасательного центра гражданской обороны Магаданской области.

Сильный снег — до 19 мм за 12 часов — ожидается 26 и 27 января на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского и местами Ольского городских округов. Такая же ситуация сложится в Ягоднинском, Тенькинском, Хасынском, Среднеканском и Сусуманском округах, сообщает ИА MagadanMedia.

Кроме того, в этих же городских округах может наблюдаться метель, ожидается сильный северо-восточный ветер скоростью в ночное время до 23 м/с, днем — до 28 м/с.