Аномальные холода идут в Оренбуржье

Синоптики предупредили жителей Оренбургской области о резком похолодании. Уже этой ночью в некоторых районах температура будет опускаться до минус 40 градусов.

Как объяснили РИА «Оренбуржье» в Гидрометеоцентре, все предстоящие выходные регион будет находиться под действием мощного антициклона, пришедшего из Сибири. С понедельника давление начнет падать и морозы немного ослабеют.

В региональном ГУ МЧС уже порекомендовали местным жителям следить за прогнозом и одеваться по погоде.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что холод сковал регионы Дальнего Востока. Так, ночь на 25 января стала самой холодной во Владивостоке за последние 17 лет.