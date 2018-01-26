Прямой эфир

Аномальные холода идут в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей Оренбургской области о резком похолодании. Уже этой ночью в некоторых районах температура будет опускаться до минус 40 градусов.

Как объяснили РИА «Оренбуржье» в Гидрометеоцентре, все предстоящие выходные регион будет находиться под действием мощного антициклона, пришедшего из Сибири. С понедельника давление начнет падать и морозы немного ослабеют.

В региональном ГУ МЧС уже порекомендовали местным жителям следить за прогнозом и одеваться по погоде.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что холод сковал регионы Дальнего Востока. Так, ночь на 25 января стала самой холодной во Владивостоке за последние 17 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скованные холодом
Как Сибирь переживает аномальные морозы
Ночь на вторник стала самой холодной в столице с начала зимы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017