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Песков рассказал об интенсивных контактах с МОКом по защите олимпийцев

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Россия поддерживает своих олимпийцев и интенсивно контактирует с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы соблюсти интересы российских атлетов. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо, которое российский шорт-трекист Виктор Ан написал президенту МОКа в связи с его недопуском на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

По словам Пескова, одни спортсмены отстаивают свои права в судебном порядке, другие апеллируют к руководству МОКа или общественному мнению.

«Это их право. Безусловно, мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с МОКом, с тем чтобы ситуация была прояснена и с тем чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

МОК не выдал Виктору Ану приглашение на зимнюю Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Шорт-трекист заявил в открытом письме президенту комитета, что на протяжении всей своей карьеры он ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных им титулов. Спортсмен выразил надежду, что МОК озвучит причину его недопуска к Играм, чтобы он смог отстоять свою честь и достоинство.

Всего МОК допустил до ОИ-2018 169 российских спортсменов. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) атлеты выступят под олимпийским флагом, передает НСН.

МОК не выдал приглашения на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также пять российских хоккеистов.

При этом в комитете подчеркнули, что непопадание в список приглашенных на Олимпийские игры не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг.

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