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Путин поприветствовал участников фестиваля природы «Первозданная Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия», в которой отметил уникальность этого мероприятия. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей страны», — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что этот фестиваль объединил деятелей искусства, науки и образования, которые ценят красоту родной природы и вносят личный вклад в сохранение ее многообразия. Владимир Путин также обратил внимание на то, что представленные на фестивале работы выполнены на высоком профессиональном уровне и отличаются глубиной и оригинальностью замысла.

V общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» пройдет в Москве с 26 января по 25 февраля. Экспозиция будет представлена в Центральном доме художника. В прошлом году в Москве ее посетили 150 тыс. человек.

Ранее портал iz.ru писал, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

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