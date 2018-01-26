Пропавшее в Японском море судно начали искать из космоса

В районе поисков пропавшего судна «Восток» в Японском море организовали космический мониторинг.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росрыболовство.

«В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям организована работа оперативных штабов во взаимодействии с Морским спасательным координационным центром (Росморречфлот), Росавиацией, пограничной службой ФСБ России и Минобороны России. Организован космический мониторинг района поиска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глубина в районе поиска — около 3 тыс. м. По информации судовладельца, после захода в порт Тонхе в Южной Корее «Восток» без груза на борту шел в район промысла.

Ранее в пятницу сообщалось, что чрезвычайное происшествие с пропавшим рыболовецким судном могло произойти из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали обкалывать лед.

Пропавший в Японском море траулер, на борту которого находится 21 человек, искали всю ночь, но следов судна и людей найти не удалось. На месте поисков были обнаружены буй, бочка, бухта швартового конца, бытовой мусор и три спасательных жилета.