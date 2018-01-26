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Названа возможная причина ЧП с судном в Японском море

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Чрезвычайное происшествие с пропавшим рыболовецким судном в Японском море могло произойти из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали обкалывать лед.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Собеседник агентства рассказал, что судно шло со сдачи краба в Южной Корее, на борту находились все крабовые ловушки, «это десять крабовых порядков по 120–150 ловушек каждый».

Он отметил, что, хотя на устойчивость судна эти снасти не влияют, если оно обледенело, ловушки мешали обкалывать лед.

Источник пояснил, что суда, ведущие добычу краба, не могут оставлять ловушки в месте промысла, поэтому должны везти их с собой.

Пропавший 24 января в Японском море траулер, на борту которого находился 21 человек, искали всю ночь, но следов судна и людей найти не удалось. Всего за время поисковой операции было обследовано более 4 тыс. кв. м акватории. На месте поисков были обнаружены буй, бочка, бухта швартового конца, бытовой мусор и три спасательных жилета.

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