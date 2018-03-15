Ученые нашли связь между ожирением у матери и лишним весом ребенка

Защищать детей от ожирения нужно еще до их рождения, а лучше — до зачатия. К такому выводу пришли ученые ФИЦ питания и биотехнологии. Они выяснили, что у полных женщин сам состав грудного молока стимулирует быстрый рост и набор веса у младенцев. Всё дело в гормонально активных белках — у мам с лишним весом их больше, чем у худых. Чтобы избежать проблем, ученые рекомендуют женщинам, планирующим беременность, похудеть еще до зачатия ребенка.

Ученые подтвердили связь между ожирением у беременных женщин и кормящих матерей с быстрым набором массы тела у их детей. Они доказали, что ожирение приводит к ускоренному росту плода еще в период внутриутробного развития. А после рождения ребенка быстрый набор веса связан не только с искусственным вскармливанием, но и с особым составом грудного молока, в частности, с его гормональным профилем.

Как пояснили в ФИЦ питания, международными исследованиями доказано: ускоренный набор массы тела (превышение на 2,5 кг) в первый год жизни ребенка увеличивает риск ожирения у взрослого человека почти на четверть (23%).

— Есть факторы, которые оказывают влияние на обменные процессы, в том числе генетические. Они способны провоцировать развитие ожирения и вследствие этого влиять на состав гормонов грудного молока, — пояснила «Известиям» завлабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. — Для женщин с ожирением характерен высокий уровень гормонов, которые влияют на изменение метаболизма у ребенка в сторону развития избыточной массы тела.

Речь идет о гормонально активных белках (инсулиноподобном факторе роста, лептине, грелине и адипонектине), которые играют важную роль в балансе энергии и контроле аппетита. Причины повышения их содержания в грудном молоке могут быть разными: пищевые привычки матери, генетические факторы, но в первую очередь — избыточная масса тела при беременности.

Ранее предполагалось, что быстрый набор веса связан с искусственным вскармливанием, так как в смесях количество белка выше, чем в грудном молоке.

— Всегда считалось, что грудное вскармливание, если оно продолжается не менее шести месяцев, — это стопроцентная профилактика ожирения. Но в последнее время участились случаи формирования избытка массы тела у детей, которые растут на грудном молоке. При этом объем потребляемого младенцем молока часто выше, и растет он ускоренными темпами, — отметила Екатерина Пырьева.

Этот этап исследования открыл перспективы ранней профилактики ожирения у детей путем модификации диеты беременной женщины и кормящей матери.

Специалисты пришли к выводу, что профилактика ожирения у детей должна проводиться еще на стадии планирования беременности. Для этого периода подойдут любые традиционные диеты для снижения массы тела. А вот полным беременным женщинам следует более ответственно подойти к своему меню. В ФИЦ питания и биотехнологии разрабатывают рекомендации для них. В частности, предполагается снижение на 15% энергетической ценности рациона (по сравнению с действующими в РФ нормами). Также нужно увеличить потребление полиненасыщенных жирных кислот, в особенности семейства омега-3 (ими богаты, например, жирные сорта рыбы холодных северных морей, ряд морепродуктов, растительные масла — соевое, рапсовое, льняное), включить в рацион витаминно-минеральные комплексы. Оптимальное количество и способ применения еще предстоит разработать.

Эксперт «Лиги здоровья нации» по вопросам здоровья детей раннего возраста Анна Базанова подтвердила, что избыточный вес у малышей до трех лет приводит к полноте после 40 лет. Однако, по ее наблюдениям, крупные дети не всегда рождаются у полных матерей.

— Если процесс кормления отлажен, детей не кормят беспорядочно, по требованию, то их масса тела стабилизируется к двум-трем месяцам. Насколько я знаю по последним исследованиям, в дальнейшем крупные «искусственники» имеют больше проблем, чем те, кто получал грудное молоко, — отметила эксперт.

Педиатр детской больницы им. З.А. Башляевой Ольга Потянова согласилась с выводами ученых, что у мам с избыточной массой тела чаще рождаются крупные дети.

— У полных матерей дети на грудном вскармливании иногда быстро набирают вес. Чаще всего это проявляется к году, — сказала Ольга Потянова. — В дальнейшем обычно избыточный вес детей связан с образом жизни матери и ее отношением к кормлению ребенка.

По словам Ольги Потяновой, ожирение в раннем возрасте чревато в дальнейшем заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринологическими проблемами. Оно тяжелее проходит и сложнее лечится.

Актуальность изучения проблемы ожирения у детей обусловлена неуклонным ростом заболеваемости. Ежегодный прирост числа детей с ожирением в 1970-е годы составлял около 0,2%, а в 2013 году — уже 5,6%. Как ранее сообщали «Известия», в целом заболеваемость россиян ожирением выросла вдвое за пять лет.