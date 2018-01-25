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Полиция Москвы в 2017 году ликвидировала 18 преступных группировок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В 2017 году московская полиция ликвидировала 18 преступных банд. Возбуждено 133 уголовных дела в отношении их участников. Об этом сообщил начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов.

«В 2017 году пресечена деятельность более 1,4 тыс. лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ. Количество совершенных ими преступлений сократилось на 7,6%», –– цитирует ТАСС Баранова.

Он отметил, что возбужденные против бандитов уголовные дела уже переданы в суд.

«На улицах города стало значительно безопаснее, что выражается в сокращении более чем на четверть (или на 27,7%) количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах», –– подчеркнул начальник главка.

Баранов добавил, что в прошлом году столичной полицией было раскрыто 40,5 тыс. преступлений, 13,1 тыс. из которых –– тяжкие и особо тяжкие.

«Раскрываемость преступлений в целом по городу возросла, составив 29,9%, по тяжким и особо тяжким она увеличилась до 37,4%», –– сказал Баранов.

25 января портал iz.ru сообщил, что в прошедшем году сотрудники полиции Москвы изъяли более 1 т наркотических веществ.  Также были задержаны 182 человека, подозреваемых в распространении наркотиков.

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