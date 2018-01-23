Полиция Чехии обвинила в терроризме трех граждан страны

Обвинение в терроризме выдвинуты полицией против трех граждан Чехии.

Речь идет о бывшем пражском имаме Самере Шехадене, его брате Омаре и жене последнего Фатиме, сообщает газета Mlada frоnta Dnes.

Отмечается, что до принятия ислама 24-летняя женщина носила имя Кристина. Братья родились в Праге в семье выходцев из Палестины.

Спецслужбы установили, что Омар в октябре 2016 года выехал в Сирию, где присоединился к боевикам террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Вслед за ним туда отправилась Фатима.

Ключевой фигурой в обвинении является Самер Шехаден. По данным правоохранителей, он помогал родственникам выезжать в районы боевых действий в Сирии и устанавливать контакты с террористами. Кроме того, он активно распространял идеи исламистов, используя, в частности, мессенджер WhatsApp.

По данным издания, обвиненные в терроризме скрываются от правосудия. Они находятся за пределами Европы. Спецслужбы установили, в частности, что бывший пражский имам нашел пристанище в Мавритании.

Ранее в январе иракский суд приговорил к смертной казни гражданку ФРГ. Женщина была причастна к деятельности запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.