Четырех подозреваемых в терроризме задержали в Нидерландах

Полицейские Нидерландов задержали четырех человек, которых подозревают в террористической деятельности. Задержаны три гражданина страны и один швед, сообщает «РИА Новости». Уточняется, что подозреваемым от 21 года до 30 лет.

Власти рассказали СМИ, что власти страны получили данные от другого государства о возможной причастности к террористической деятельности одного из задержанных. Его задержали в воскресенье сразу после прибытия в Нидерланды, затем были задержаны еще три человека. Проведены обыски по четырем адресам, изъяты электронные носители, расследование продолжается.

Ранее в декабре полиция Нидерландов задержала подозреваемого в нападениях с ножом в Маастрихте, жертвами которых стали два человека.