Экстремалы устроили автогонки возле гипермаркетов в Брянске

Протоколы об административном нарушении составлены в отношении водителей-экстремалов, которые устроили гонки недалеко от гипермаркетов в Брянске. Они были задержаны этой ночью возле ТЦ «Линия» в двух районах города.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, водители устраивали гонки на пустующих парковках гипермаркетов. Их задержали во время профилактических мероприятий. В городском отделении Госавтоинспекции заявили, что рейды будут продолжены.

Агентство напоминает, что в связи с участившимися случаями зимнего дрифта и опасных развлечений водителей и пассажиров с использованием тюбингов и «ватрушек». В связи с этим инспекторы начали ежедневно дежурить на парковках в «скрытом» режиме.

23 января портал iz.ru сообщал о гибели экстремала во время его заезда на «ватрушке» по проезжей части в Балахнинском районе Нижегородской области. Тюбинг вылетел на проезжую часть и попал под машину. В конце декабря подобным образом погиб житель Иркутска, катавшийся на Мельнично-Падском тракте.