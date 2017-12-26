Врачи Татарстана призывают запретить детям кататься на ватрушках

Травматологи Татарстана призывают запретить катание детей с горок на ледянках и так называемых ватрушках. По их мнению, такие забавы могут привести к травмам позвоночника.

Как заявил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КГМА Игорь Панков, когда ребенок сидит на ледянке, его позвоночник расслаблен. Для того чтобы получить травму, достаточно небольшого удара. Кроме того, эксперт считает, что через некоторое время после такого катания у ребенка могут появиться боли в грудном отделе позвоночника.

Ватрушки же, как полагает травматолог, еще более опасная вещь. Обычно в результате падения или удара при катании на них у ребенка ломаются от двух четырех позвонков, передает ИА «Татар-информ».

В начале февраля в подмосковном Железнодорожном ребенок разбился, катаясь на ватрушке. Во время спуска с горы мальчик ударился головой о дерево и от полученной травмы скончался.