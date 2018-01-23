Нижегородский экстремал погиб на «ватрушке» под колесами автомобиля

Экстремал разбился насмерть, пытаясь ехать по автодороге на «ватрушке». Инцидент произошел в Балахнинском районе Нижегородской области.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, 20-летний юноша прикрепил тюбинг к машине, которую вел его знакомый.

Автомобиль выехал на дорогу, после чего молодой человек вылетел на встречную полосу и попал под «Ниву». От полученных травм юноша скончался.

В конце декабря схожим образом погиб житель Иркутска. Инцидент произошел на Мельнично-Падском тракте.