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Полиция оштрафовала дрифтовавшего у Исаакиевского собора водителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Устроивший дрифт-заезд у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге водитель оштрафован на 2,5 тыс. рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части, и нарушение правил маневрирования, а также правил расположения транспортного средства на проезжей части составлено три протокола об административных правонарушениях. Нарушителю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей», — приводит «Газета.ру» слова Волк.

Водителем, устроившим заезд у собора, оказался 30-летний местный житель, который ранее не привлекался к административной ответственности.

Напомним, 16 декабря в социальной сети Instagram было опубликовано видео с экстремальной ездой вокруг памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади. Областное управление ГИБДД после этого выяснило личность дрифтовавшего водителя.

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