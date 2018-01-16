Полиция оштрафовала дрифтовавшего у Исаакиевского собора водителя

Устроивший дрифт-заезд у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге водитель оштрафован на 2,5 тыс. рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части, и нарушение правил маневрирования, а также правил расположения транспортного средства на проезжей части составлено три протокола об административных правонарушениях. Нарушителю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей», — приводит «Газета.ру» слова Волк.

Водителем, устроившим заезд у собора, оказался 30-летний местный житель, который ранее не привлекался к административной ответственности.

Напомним, 16 декабря в социальной сети Instagram было опубликовано видео с экстремальной ездой вокруг памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади. Областное управление ГИБДД после этого выяснило личность дрифтовавшего водителя.