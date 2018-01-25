Два человека погибли при сходе поезда с рельсов в Италии

По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов поезда на севере Италии, еще пятеро получили серьезные ранения. Об инциденте сообщил телеканал Rainews24.

Авария произошла на участке железной дороги между Миланом и Брешиа. Состав должен был доставить пассажиров из Кремоны в Милан. Еще около 50 человек получили незначительные ранения.

На место прибыли кареты скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

15 января поезд, перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов в метро Вашингтона.