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Два человека погибли при сходе поезда с рельсов в Италии

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Фото: REUTERS/Stringer
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По меньшей мере два человека погибли в результате схода с рельсов поезда на севере Италии, еще пятеро получили серьезные ранения. Об инциденте сообщил телеканал Rainews24.

Авария произошла на участке железной дороги между Миланом и Брешиа. Состав должен был доставить пассажиров из Кремоны в Милан. Еще около 50 человек получили незначительные ранения.

На место прибыли кареты скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

15 января поезд, перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов в метро Вашингтона

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