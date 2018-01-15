Поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов в метро Вашингтона

Поезд, в котором находились 60 пассажиров, сошел с рельсов в вашингтонском метро рано утром в понедельник, сообщается на странице управления городского транспорта в Twitter.

По данным ведомства, авария произошла в 6:40 по местному времени (14:40 мск). «Поезд, следовавший по красной ветке и перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов за пределами станции Farragut North», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не приводится.

Red Line service remains suspended between Dupont Circle & Judiciary Sq due to a train derailment outside Farragut North. Bus shuttles bridging the following stations: Dupont Circle, Farragut North, Metro Center (upper level), Gallery Place (upper level) and Judiciary Sq. #wmata — Metrorail Info (@Metrorailinfo) January 15, 2018

В результате инцидента временно приостановлено движение поездов между станциями Dupont Circle и Judiciary Square. Между ними курсируют бесплатные автобусы.