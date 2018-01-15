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Поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов в метро Вашингтона

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Фото: Global Look Press/Craig Lovell
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Поезд, в котором находились 60 пассажиров, сошел с рельсов в вашингтонском метро рано утром в понедельник, сообщается на странице управления городского транспорта в Twitter.

По данным ведомства, авария произошла в 6:40 по местному времени (14:40 мск). «Поезд, следовавший по красной ветке и перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов за пределами станции Farragut North», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не приводится. 

В результате инцидента временно приостановлено движение поездов между станциями Dupont Circle и Judiciary Square. Между ними курсируют бесплатные автобусы.

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