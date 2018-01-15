Один человек стал жертвой ДТП с грузовиком у станции метро «Выхино»

Один человек погиб в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика возле станции метро «Выхино» в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.

«Около 5:30 на Рязанском проспекте, возле дома № 99 столкнулась фура с автомобилем Toyota. Погиб водитель легкового автомобиля», — пояснил представитель правоохранительных органов.

14 января на Комсомольском проспекте в подмосковных Люберцах водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух пешеходов на остановке общественного транспорта. Они были госпитализированы. Позже полиции удалось задержать виновника аварии.